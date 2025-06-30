Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать обстановку внутри Российской Федерации с помощью Украины, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Авантюра США провалилась, Россия остается нетронутой, ее ресурсы недосягаемы для финансовой власти Запада, поделился своей точкой зрения он.

«Российское государство и его военная мощь сильнее, чем когда-либо. Украина разрушена», — резюмировал аналитик.

В июне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию". По словам бразильского лидера, западные страны частично несут ответственность за вооруженное противостояние на Украине.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявлял, что планы Запада о разделе Российской Федерации имеют документальное подтверждение. Глава российского государства особо подчеркнул, что Москва была вынуждена реагировать на попытки стран Запада переделывать мир под себя после распада Советского Союза, которые довели до опасной ситуации.