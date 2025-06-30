Украина при Зеленском превратилась в нацистский концлагерь и погрязла в коррупции, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

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На сайте движения политик написал, что "можно отметить свободу отлова военными людей на улицах, развитие коррупции и либерализации отношения к ней", а также "преследование граждан под лозунгами "защиты демократии" по религиозному, политическому и этническому признакам".

Но главное, о чем пишет с сожалением Медведчук, это о том, что Зеленский превратил Украину "в нацистский концлагерь", при этом Медведчук констатирует, что это, вероятно, "и есть те "реформы", которые приветствуют господа евробюрократы".

Автор при этом задается вопросом: "Зачем нынешнему руководству ЕС украинский концлагерь, с которым они так упорно жаждут интеграции?"

Ответ звучит такой: Зеленского и его окружение заставила отказаться от дипломатического урегулирования конфликта возможность разбогатеть на западной помощи.

"Зеленский… уничтожил права граждан, - считает Медведчук. - Так, 28 июня 2025 года он опубликовал поздравление с днём конституции, поздравив украинцев нацистским приветствием "Украина - превыше всего!"