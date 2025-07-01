В США обнаружили новое последствие ударов по Ирану

Атаки США и Израиля по иранским ядерным объектам могут сподвигнуть Тегеран на создание оружие массового поражения. Такое мнение выразил бывший участник американской делегации на переговорах по ядерной сделке с представителями Исламской республики Алан Эйр, его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

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«Если Иран решит создать оружие, это займет много времени (...) Но, как это ни парадоксально, мы могли укрепить их решимость в стремлении к созданию ядерного оружия уже сейчас. Они будут выяснять, как воссоздать какую-то оборонительную стратегию или, по крайней мере, создать новую, потому что та, которая у них была, больше не работает», — отметил бывший сотрудник Госдепартамента.

По данным издания, некоторые представители Исламской республики убеждены в том, что атомная бомба является «единственным оружием, способным удержать Израиль и США от новых атак».

Ранее WSJ сообщила, что ликвидация Израилем иранских ученых-ядерщиков сильно ударила по способности Ирана быстро получить ядерное оружие. Однако отмечается, что исследователи расходятся во мнении о том, сумел ли Тегеран разработать систему, способную непрерывно развивать свой потенциал в сфере разработки ядерного оружия вне зависимости от ответственных лиц.