Трамп посетит кишащий аллигаторами центр содержания мигрантов

Президент США Дональд Трамп посетит церемонию открытия центра временного содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас» на юге Флориды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Республиканец Трамп выступает за массовые задержания и депортации нелегальных мигрантов, утверждая, что это необходимо, так как миллионы людей незаконно пересекли границу США при президенте-демократе Джо Байдене.

Новый центр «Аллигатор Алькатрас» получил свое прозвище из-за своего удаленного расположения в комплексе Эверглейдс. Комплекс представляет собой обширные субтропические водно-болотные угодья, кишащие аллигаторами, крокодилами и питонами. Чиновники заявили, что центр ограничивается минимальными мерами безопасности, так как дикие животные «обеспечивают естественные барьеры».

По словам источника Reuters, во время визита в «Аллигатор Алькатрас» Трампа будет сопровождать министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Белый дом не ответил на запрос агентства о комментарии.

Количество людей, находящихся в федеральных иммиграционных центрах США, возросло с 39 тысяч до 56 тысяч за время второго президентского срока Трампа. В марте центры содержания мигрантов оказались «забиты до отказа» - в них находились 47 600 задержанных, рассказывал Reuters высокопоставленный представитель иммиграционной полиции США (ICE).

В ICE заявляли, что сейчас служба финансируется из расчета на содержание в среднем 41 500 мигрантов. В администрации Трампа заявляли о планах задержать и депортировать не менее ста тысяч мигрантов.