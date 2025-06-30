Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в РФ с критикой

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой в понедельник, 30 июня, заявил, что публикация в Telegram-канале «АДР — Азербайджанская диаспора России» о событиях в Екатеринбурге не отражает позицию азербайджанской общины.

В ведомстве подчеркнули, что указанный канал не связан с настоящей диаспорой и распространяет провокационные сведения.

— Распространение подобных материалов фальшивым ресурсом — это провокация против нашей страны и соотечественников в России, — отмечается в Telegram-канале комитета.

На фоне уголовного дела о межэтнической банде в Свердловской области, которую обвиняют в организации заказных убийств, азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы призвал к сожжению посольства РФ. Он заявил, что якобы пятеро его соотечественников погибли из-за действий российских властей, и выразил недоумение тем фактом, что российское посольство в Азербайджане до сих пор «не сожгли».

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Резонансный инцидент вызвал разные реакции. Так, азербайджанская община в РФ обвинила Баку в «политиканстве» в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге.