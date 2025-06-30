Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может быть принят уже при председательстве Дании в Совете ЕС, то есть после 1 июля. Об этом сообщает Politico.

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«Пакет вряд ли будет принят во время польского председательства и должен быть доработан Данией, которая примет эстафету во вторник», — пишет издание.

По данным издания, главным препятствием для принятия 18 пакета антироссийских санкций остается позиция Венгрии и Словакии, выступающих против плана ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году.