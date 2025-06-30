Власти Украины захотели отрезать от участия в выборах «неудобный» электорат

Власти Украины хотят отрезать от голосования на будущих выборах президента украинцев, обосновавшихся в Европе. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

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«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат», — написал нардеп.

Он отметил, что эти люди, за годы жизни в Европе, научились различать настоящую демократию от той, что сейчас на Украине. А также понимают, что на данный момент на Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — «шайка мародеров».

Дубинский считает, что схема Киева в отношении уехавших в Европу граждан не сработает. Он уверен, что «судорожная суета» нынешних властей Украины, показывает то, как они сильно боятся выборов.

До этого Дубинский призвал украинцев перечитать Конституцию страны. Политик указал на то, что за 29 лет со дня принятия основного закона многие его положения перестали действовать. По его словам, государство больше не выполняет базовые функции: выборы отменены, судебная система разрушена, права человека не соблюдаются.