Карл III пригласил Меган Маркл и принца Гарри на собственные похороны

Пока принц Уильям строит план расправы над герцогами Сассекскими после восшествия на престол, пока-ещё-король Карл III лелеет надежду помириться с младшим сыном. OK! Magazine стало известно, что монарх необычным образом сделал шаг навстречу принцу Гарри и его жене Меган Маркл — пригласил опальных супругов на собственные похороны.

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Уточняется, что, по задумке Карла, появление Сассексов на его похоронах положит конец затянувшейся семейной вражде. Предполагается, что супруги не только примут непосредственное участие в процессии, но и займут места рядом с высокопоставленными представителями Виндзоров на отпевании — вероятно, речь идёт о Уильяме и Кейт Миддлтон. Все эти пункты прописаны в плане похорон Карла, который за последние месяцы пересматривался уже несколько раз.

Напомним, на похоронах Елизаветы II Меган и Гарри посадили аккурат позади Карла и Камиллы. Во дворце было принято решение не выделять для них места в первом ряду. Сассексы — кто бы мог сомневаться — восприняли это как знак неуважения, а домой в Монтесито возвращались уже униженными и оскорблёнными. Поэтому монарх позаботился, чтобы на его похоронах такого не было. Особая роль, как сообщается, будет отведена и для внуков, с которыми Карл не виделся уже очень давно — Арчи и Лилибет.

Инсайдер подчёркивает: когда бы ни произошла кончина Карла, оба его сына будут на равных оплакивать потерю и идти бок о бок на похоронах.