Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

По его данным, по прибытии Вадефуль заверил в том, что власти Германии якобы продолжат "полностью концентрировать внимание на поддержке Украины" в том числе в виде "современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи".

"Это обещание, с которым я сегодня посещаю Киев", - сказал он.

Одновременно Вадефуль утверждал, что ФРГ вместе с партнерами в ЕС и G7 продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями.

По информации агентства DPA, министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ.

Германия решила перевооружить Украину

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.