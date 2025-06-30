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В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны

Комитет госбезопасности Белоруссии смог предотвратить готовившийся взрыв на стратегических объектах страны. Операция продолжалась 732 дня, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

"Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после провала госпереворота в 2020 году деструктивные силы не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на страну.

СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева

Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости.

Блогер был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Аким Апачев - бывший военный корреспондент, российский певец и блогер.

Протестующие в Сербии студенты блокировали дороги в 18 городах страны

В Сербии протестующие студенты блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны, пишет РИА Новости.

По данным соцсетей протестующих студентов, а также сайта, посвященного протестным акциям, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики - от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. На дорогах и транспортных развязках студенты поставили пикеты. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.

Отмечается, что госорганы пока не прокомментировали это событие.

На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти стремятся отсечь неудобный электорат из Европы. По его мнению, украинцы увидели разницу между политическими режимами на родине и в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал депутата.

“Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц”, — написал он.

По мнению оппозиционера, разрабатываемая Киевом схема не сработает.

Канада отменила налог на цифровые услуги

Министерство финансов Канады сообщило, что страна отменила налог на цифровые услуги. Сделано это было для того, чтобы придать импульс торговым переговорам с США, пишет РИА Новости.

"В поддержку переговоров министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил сегодня, что Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединенными Штатами", - говорится в релизе минфина Канады.

Отмечается, что сбор налога приостанавливается с 30 июня.