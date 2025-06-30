Западные страны заинтересованы в разделении России на части. Позже планируется ее ограбить, заявила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар на YouTube-канале.

«Если внимательно посмотреть на конфликт Украины с Россией, можно увидеть, что это часть борьбы Запада за ресурсы России и за смену режима. Сейчас Москва проводит независимую и антиимпериалистическую политику. Им это не нравится», — отметила она.

По словам политика, западные лидеры хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться.

Путин поставил Запад на место

Ранее глава МИД Сергей Лавров выступил с мнением, что Запад начинает осознавать собственную неспособность нанести России стратегическое поражение. По его словам, сейчас РФ оказывает беспрецедентное противостояние коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нее войной.

В мае Лавров заявлял, что западные страны убеждены, будто многополярность представляет угрозу для их доминирования на международной арене.