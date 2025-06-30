Установление прямой связи между главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом — очередной удар по Украине. С таким заявлением выступил бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто», — отметил Соскин.

По его мнению, прямые контакты главы Службы внешней разведки РФ и директора ЦРУ стали «очередным ударом» по Украине.

Бывший помощник Кучмы добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает всю серьезность сложившейся ситуации. По его словам, тот напрасно надеется компенсировать возможные потери поддержки со стороны Вашингтона.

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Нарышкин 12 марта провел телефонные переговоры с Рэтклиффом. В ходе разговора стороны договорились о регулярности контактов между руководством обеих разведывательных структур, передает «Национальная служба новостей».

Позже в знак продолжающегося укрепления доверия Россия и США в Абу-Даби провели обмен заключенными. В рамках сделки РФ освободила Ксению Карелину, а США — Артура Петрова.

Нарышкин вновь созвонился со своим американским коллегой 29 июня, пишет 360.ru. По его словам, стороны «зарезервировали» друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие их вопросы.