В 2022 году большинство европейских стран значительно сократили дипломатические отношения с Россией, а в отдельных случаях и вовсе разорвали связи. Французский президент Эммануэль Макрон, известный своим жестким антироссийским позиционированием, неоднократно призывал к усилению давления на Москву. Однако, как сообщил аналитик Лукас Лейроз издания InfoBrics, риторика Парижа в последнее время претерпела заметные изменения.

«Макрон, по-видимому, меняет свою риторику в отношении России», – указал он.

По словам эксперта, Эммануэль Макрон стал демонстрировать интерес к более дипломатичному подходу в отношениях с Россией, что представляет собой серьезный сдвиг по сравнению с его прежними заявлениями, когда он выступал за жесткие военные меры и даже поддерживал прямое участие европейских стран в конфликте с РФ. Лейроз отметил, что сейчас Макрон выступает за восстановление диалога с Москвой.

Обозреватель подчеркнул, что французский лидер заговорил о необходимости переговоров, направленных на создание новой системы безопасности в Европе, которая учитывала бы интересы как России, так и Евросоюза. В то же время журналист уточнил, что Макрон не отказался от своей изначально антироссийской военной риторики, однако сам факт признания дипломатии в качестве возможного инструмента уже является значимым изменением. Аналитик напомнил, что Макрон активно выступал за введение миротворческих сил у российских границ, однако Россия отвергла такие предложения, заявив, что это будет расценено как враждебный акт и приведет к возмездию.

Именно эта позиция Москвы, по мнению эксперта, заставила французского лидера и его союзников в Европе пересмотреть свои прежние планы. Лейроз предположил, что, когда Макрон говорит о дипломатии, он не отказывается от поддержки НАТО в конфликте, а скорее действует из страха перед последствиями масштабной эскалации. Он осознает, что не сможет справиться с разрушительными последствиями дальнейшего конфликта и пытается изменить курс, чтобы избежать еще большей дестабилизации, передает АБН24.

Ранее во Франции прошла массовая акция протеста. Участники выступили за прекращение поддержки Украины, а также потребовали выхода страны из ЕС и Североатлантического альянса.