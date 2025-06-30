Поврежденный НПЗ в Хайфе перезапустят к октябрю

Поврежденный в результате атаки Ирана нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в израильском городе Хайфа, скорее всего, полностью возобновит работу к октябрю. Об этом, ссылаясь на владельца НПЗ компанию Bazan, сообщает интернет-газета Times of Israel.

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Bazan в отчете для регулятора заявила, что завод постепенно возобновляет операции и, вероятно, полностью войдет в строй к октябрю. В компании отметили, что имеющаяся страховка позволит покрыть ущерб в размере до $250 млн. 17 июня сообщалось, что после иранских ракетных ударов нефтеперерабатывающий завод в Хайфе полностью прекратил свою работу.

Израильский телеканал Channel 14 назвал ситуацию на НПЗ критической, сообщив о повреждении всех объектов завода в результате иранского ракетного удара. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и наносит удары по военным целям в Израиле. В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились Военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует "официальное окончание 12-дневной войны".