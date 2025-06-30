Экс-премьер Молдавии Владимир Филат в эфире телеканала «Первый в Молдове» обвинил власти страны в умышленном завышении тарифов на энергоресурсы с целью манипуляции общественным мнением перед парламентскими выборами.

По его словам, тарифы на газ и электроэнергию должны были быть снижены уже давно, однако правительство сохраняет их на высоком уровне искусственно, чтобы накануне выборов представить понижение как «героическое достижение».

«Они скажут, что это результат борьбы за «энергетическую независимость», что «выстояли под давлением Востока», обязательно упомянут имя Путина — ради политического веса. Но на самом деле, всё, к чему они прикасаются, превращается в кризис», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что экономика Молдавии не выживет без российских денег.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил в беседе с RT, что Молдавия наступает на украинские грабли.