В США нашли замену критиковавшему удары по Ирану конгрессмену

Американские власти нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары Вашингтона по Ирану. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника.

До этого республиканец Томас Масси назвал удары по иранской территории противоречащими конституции Соединенных Штатов.

«В ближайшие недели представители Белого дома примут сенатора штата Кентукки Аарона Рида для обсуждения вопроса о том, чтобы составить конкуренцию Томасу Масси на республиканских праймериз в следующем году», — сказано в статье.

Трамп на днях исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя «отрицательной силой» и «простодушным выскочкой».

В свою очередь, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что движение MAGA официально умерло после решения Трампа атаковать Иран.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что удары Америки по ядерным объектам Ирана, в том числе и в Фордо, могла вызвать очаги радиоактивного заражения, которые погубили бы огромное количество людей и затронули бы многие страны.