Проект США об антироссийских санкциях могут принять на следующей неделе

Американский сенат может принять новый проект закона об антироссийских санкциях уже на следующей неделе. Такое мнение выразил сенатор-демократ Крис Кунс в интервью телеканалу Fox News.

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«Сенаторы (Линдси. — RT) Грэм* и (Ричард. — RT) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Грэм заявил, что не помогающих киевскому режиму российских торговых партнёров ждут американские пошлины в 500%.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу Соединённых Штатов пришло время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.