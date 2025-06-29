Макрон заявил о необходимости возобновления миссии МАГАТЭ в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре заявил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану о необходимости возобновления миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране.

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"Сегодня вновь состоялась телефонная беседа с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я заявил ему о <...> необходимости придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия и возобновить в ближайшее время работу МАГАТЭ в Иране, чтобы обеспечить необходимую прозрачность [ядерной программы]", - написал французский лидер в X.

Он также призвал Пезешкиана вернуться за стол переговоров "для урегулирования вопросов ядерной и баллистической программ Ирана".

Кроме того, Макрон подчеркнул "необходимость соблюдения режима прекращения огня".

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил этот документ. Теперь он должен быть отправлен на подпись президенту страны. Как пояснил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, Иран решил временно прекратить взаимодействие с агентством, поскольку оно выступает в защиту Израиля и "готовит почву для войны".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три иранских ядерных объекта. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.