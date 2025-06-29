В Белоруссии опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке перерастет в ядерный

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в ядерный. Такое мнение высказал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

"Пакистан заявил, что он готов прикрыть Иран в случае, если будут какие-то ядерные вещи, будет готов к какому-то ответу адекватному. Израиль, обладающий, как говорят, ядерным оружием. Опять же, такой региональный междусобойчик военный с возможным применением ядерного оружия. А это уже гораздо больше, чем региональный конфликт", - сказал он телеканалу "Первый информационный".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три иранских ядерных объекта. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.