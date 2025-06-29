Последствия удара США по ядерным объектам Ирана раскрыли

После авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения наблюдателей исчезло более 400 килограммов потенциально обогащенного урана. Такие последствия раскрыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с Fox News.

«Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана», — сказал Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ будет настаивать на проведении срочных инспекций для выяснения произошедшего.

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Ранее Гросси заявил, что Иран сможет возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев. «Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил Гросси.