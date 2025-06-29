Нетаньяху: победа над Ираном открыла возможности для освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа в войне против Тегерана открывает "обширные возможности" для освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал во время посещения объекта Службы общей безопасности (ШАБАК).

"Мы устранили непосредственную угрозу нашему (Израиля - прим. ТАСС) существованию, две смертельно опасные угрозы для нашего выживания (ядерная программа Тегерана и производство иранских баллистических ракет - прим. ТАСС). Открылись обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Глава кабмина добавил, что Израилю "предстоит решить и вопрос Газы, разгромить ХАМАС". "Я считаю, что мы добьемся обеих целей", - продолжил премьер.

Он также отметил, что "открываются широкие региональные возможности", имея в виду перспективы нормализации отношений Израиля с дополнительными странами региона.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня, обе стороны заявили о своей победе.

Авраамовы соглашения

В настоящее время у Израиля из соседних арабских стран установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. Помимо них, есть дипотношения с Турцией, которые серьезно охладели в свете военных действий в Газе. В 2020 году во время первого президентского срока Трампа израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название Авраамовы соглашения. Затем о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко.

Впоследствии Израиль стремился к установлению отношений с Саудовской Аравией, но после начала военных действий в секторе Газа, последовавшими за атакой на еврейское государство радикалов из ХАМАС, Эр-Рияд отказался от нормализации с Израилем, требуя сперва признания палестинского государства. После смены власти в Дамаске участились сообщения о контактах Израиля и Сирии. 24 июня глава Совета нацбезопасности еврейского государства Цахи Ханегби подтвердил, что постоянно поддерживает связь с сирийскими чиновниками.