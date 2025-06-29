Протестующие в Париже разорвали флаг НАТО

Участники демонстрации в Париже за выход Франции из НАТО и против поставок оружия Украине разорвали флаг альянса, передает корреспондент ТАСС.

"Франция должна быть совершенно независимой: необходимо выйти из НАТО, выйти из ЕС", - сказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, по призыву которого была организована манифестация.

По его словам, Франции и всей Европе "нужно отказаться от постоянных фантазий о войнах" и перестать финансировать Украину.

В манифестации приняли участие несколько сотен человек. Они собрались на площади Пале-Рояль у Лувра. Демонстранты выкрикивали лозунги и держали плакаты с надписями "Нет НАТО", "Патриоты за мир", "Мы не хотим погибать за Украину", "Нет танкам и беспилотникам на Украине", "Нет наркотикам и бомбам на Украине".