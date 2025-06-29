Раскрыт план Германии по созданию «киберкупола»

Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен сотрудничать с Израилем для создания «киберкупола» над ФРГ, пишет Stern со ссылкой на источники.

Александр Добриндт стал первым политиком Германии, посетившим Израиль после 12-дневной войны с Ираном. Цель визита — выразить солидарность и спланировать новое партнёрство, пояснили журналисты.

В ходе визита министр отметил эффективность работы израильской ПВО, которой удалось сбить значительное количество дронов и ракет различных типов.

Глава ведомства выразил желание расширить сотрудничество с израильской стороной в сфере кибербезопасности, усилить гражданскую оборону и систему оповещения в Германии, а также расширить совместную работу органов разведки и безопасности двух стран (БНД и «Моссада»).

«Германии нужен киберкупол», как у Израиля. Мощный цифровой щит против шпионажа, саботажа и для защиты критически важной инфраструктуры, такой как энергетические и телекоммуникационные компании», — пояснил министр.

Также Добриндт выступил за создание совместного исследовательского центра в области кибербезопасности и расширение возможностей защиты от беспилотников в Германии.