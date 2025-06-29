Трамп рассказал, почему планирует присоединить Канаду

Президент США Дональд Трамп все еще верит в то, что Канаду следует сделать «прекрасным 51-м штатом». В этом он признался, давая интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер заявил, что по-прежнему планирует присоединить «любимую Канаду» к США. По его словам, соседняя североамериканская страна полностью зависит от Вашингтона, а США могут обойтись без торговли и связей с Оттавой.

Трамп заявил, что прекращает обсуждение соглашения о торговле с Канадой

На этой неделе Трамп заявил, что немедленно «прекращает переговоры о торговле с Канадой». Так он решил ответить на налог в 3%, введенный в Канаде на цифровые услуги для американских компаний.