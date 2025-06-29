Министр образования Эстонии Каллас не смогла умножить восемь на четыре

Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий задал вопрос: сколько будет восемь умножить на четыре. В ответ на это глава министерства сначала попыталась уйти от ответа, сказав, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос задали снова, честно и открыто призналась, что не знает.

— Я не знаю, — сказала эстонский министр образования и науки в интервью на YouTube. Ее слова приводит EA Daily.

В конце мая в центре скандала оказался еще один известный политик — президент Франции Эммануэль Макрон. Ему пришлось объяснять журналистам скандальные ролики, где он якобы ссорится с женой, делит пакетик с наркотиками с британским премьером Киром Стармером и в странной манере жмет руку турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Макрон упомянул, что недавно появилось видео, на котором он с женой Брижит, по всей видимости, немного ссорится, и она дает мужу легкую пощечину. По словам Макрона, на самом деле они просто подшучивают друг над другом.

Также Елисейский дворец назвал пощечину президенту Франции Макрону от его супруги Брижит «игривым поддразниванием». По словам представителей дворца, негативный окрас этой ситуации придали «пророссийские круги».

Психолог Александра Миллер заявила, что Брижит Макрон было недопустимо бить высокопоставленного мужа публично, поскольку это унижает его достоинство.