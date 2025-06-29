Европейцев призвали больше не надеяться на защиту США

Времена, когда США защищали Европу от внешних угроз, безвозвратно миновали. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Его процитировало ТАСС.

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По его словам, отныне европейцам предстоит выстроить собственную систему безопасности. Речь идет о создании оборонного союза, поскольку 350 миллионов американцев не будут продолжать защищать 450 миллионов европейцев.

Вебер выступил за совместные инвестиции европейцев в разработки высокотехнологичного оружия. В частности, он имеет в виду формирование совместной системы противоракетной обороны, бригады киберзащиты и системы воздушного наблюдения.

В мае стало известно, что Европейский союз и Великобритания представят стратегическое соглашение в сфере безопасности и обороны. Оно позволит британским военным участвовать в операциях Евросоюза.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС нарастить расходы на оборону. По его словам, только так Европа сможет постепенно ликвидировать пробелы в военном потенциале.