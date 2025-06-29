Трамп неожиданно высказался о Маске после ссоры

Президент США Дональд Трамп похвалил предпринимателя Илона Маска и заявил, что у него все будет хорошо». Политик сделал это в интервью телеканалу Fox News. https://www.foxnews.com

Американский лидер впервые после публичного конфликта столь тепло отозвался о Маске.

«Я считаю, что он замечательный парень. Я много с ним не общался, но Илон — прекрасный парень, и я уверен, что у него все будет хорошо», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что ценит Маска за ум и не забывает, что тот оказал ему большую поддержку во время предвыборной гонки.

Трамп: Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

По словам президента, Маск «просто не получал, что хотел», когда речь шла о правительственной поддержке американского рынка электромобилей.