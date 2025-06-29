В СМИ расходится заявление Трампа о "великом дне для России"

В соцсетях и некоторых СМИ расходится скрин со странным заявлением президента США Дональда Трампа, пишет "Страна".

© Московский Комсомолец

Скрин сделан якобы с аккаунта Трампа в соцсети TruthSocial. В посте Трампа говорится, что завтра для России "будет великий день" и "отличный день для покупок".

Однако в данный момент на странице Трампа такого поста нет. Запись может оказаться фейком, хотя некоторые пользователи предполагают, что Трамп быстро удалил свой пост, как он уже неоднократно делал.