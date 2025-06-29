Трамп высказался о секретном ядерном объекте у Ирана

Президент США Дональд Трамп фактически признал существование у Ирана секретного ядерного объекта.

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"Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем американский лидер не считает, что перед нанесением США ударов Тегеран смог вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов.

"Нет. Во-первых, это очень сложно сделать. Это очень опасно. <...> Кроме того, никто не думал, что мы нанесем удар [по объекту в Фордо], потому что все говорили, что он непробиваемый. <...> Я думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход, куда вероятнее всего ударила бы бомба", - добавил он.

Глава МИД Ирана обратился к Гутерришу

Ранее телеканал CNN и газета The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что разведсообщество Соединенных Штатов и некоторые израильские чиновники полагают, что удары ВС США по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана, и что Иран по-прежнему может обладать небольшими секретными объектами по обогащению урана. Белый дом заявил, что эти оценки являются неверными.