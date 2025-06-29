Совет безопасности ООН должен признать Израиль и США инициаторами агрессии против Ирана и потребовать от них возмещения причиненного ущерба. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В воскресенье глава иранской дипломатии опубликовал в телеграм-канале письмо, адресованное генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В послании Аракчи напоминает о статье 39 Устава ООН, в соответствии с которой Совбез ООН обязан установить «наличие агрессивных действий со стороны израильского режима против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран».

«Настоящим официально просим Совет Безопасности признать режим Израиля и Соединенные Штаты Америки инициаторами агрессивных действий и признать их последующую ответственность, включая выплату компенсаций и возмещение убытков», — сказано в письме.

Также Аракчи считает, что Совет Безопасности должен привлечь к ответственности виновных в этих агрессиях и «предотвратить повторение таких ужасных и опасных преступлений».

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«Политические и военные лидеры, отдавшие приказ о совершении агрессивных действий, согласно обычному международному праву, также несут индивидуальную уголовную ответственность за международное преступление», —добавил Аракчи.

Он подчеркнул, что игнорирование нападения на Иран «серьезно подрывает авторитет системы ООН, создавая реальную угрозу для международных законов».

Аракчи попросил Гутерриша распространить данное письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.