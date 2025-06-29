В интернете завирусились видео с уникальным «танцующим» торнадо в США

В интернете стали вирусными кадры с уникальным «танцующим» Видео с «танцующим» смерчем в американском штате Южная Дакота стали вирусными в интернете. Кадры опубликованы на портале Reddit.

Видео снято из автомобиля и кажется нереальным. Над землей ползет огромный белый извивающийся смерч. При этом движение по трассе не прекращается.

В комментариях пользователи пишут, что это уникальное явление, с которым нечасто сталкиваются даже профессиональные «охотники за торнадо».

«Я видел этот торнадо в прямом эфире на стриме. Другие охотники за смерчами говорили, что никогда не видели ничего подобного за все годы своих поисков», — замечает один пользователь.

«Мать-природа поистине завораживает», «Это действительно выглядит зловеще», — пишут другие.

Отмечается, что вихрь прошел вблизи города Гэри.

Синоптики США сообщают, что вероятность ливней и штормов в регионе сохранится до праздников 4 июля — американского Дня независимости. На северо-востоке Южной Дакоты возможны торнадо со штормами и град размером с бейсбольный мяч