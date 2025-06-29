В США заявили о планах Трампа ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу следует принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, рассказал в телеканалу ABC News сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Грэм* ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение со стороны США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед [в вопросе санкций]», — пояснил сенатор.

Политик выразил уверенность в том, что американский лидер подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями.

Трамп дал клятву о нападении России на НАТО

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что новые антироссийские санкции могут лишить Соединенные Штаты возможности вести диалог с российской стороной. В связи с этим Вашингтон пока не поддерживает призывы ужесточить санкции в отношении России.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.