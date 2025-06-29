Франция не должна вмешиваться в чужие конфликты, ее властям следует заняться выходом из тяжелой экономической ситуации, а не "выписывать бесконечные чеки" Украине. Об этом журналистам заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Во-первых, мы должны бороться за то, чтобы Франция не вмешивалась в чужие войны. А во-вторых, нам нужно прекратить разорять себя в то время, когда нам самим нужны деньги. Ведь это ощущают на себе французы: нас разоряют, бесконечно выписывая новые чеки Украине. Это крайне болезненно для нашей страны и вызывает серьезные вопросы", - сказал Филиппо.

По словам политика, "деньги, выделенные на Украину, идут в никуда".

"Если средства идут на вооружение Киева, то это просто выброшенные на ветер деньги, которые отнимаются у больниц и фермеров", - подчеркнул лидер "Патриотов".

Он добавил, что "Франция как можно скорее должна перестать финансировать и вооружать Украину, а также навсегда отказаться от идеи отправки туда каких бы то ни было французских военных".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва ни при каких условиях не примет появление войск Североатлантического альянса на территории Украины.