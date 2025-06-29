В Раде обвинили Зеленского в убийстве пилота F-16

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая прокомментировала в своем Telegram-канале гибель пилота истребителя F-16 подполковника Максима Устименко.

В воскресенье, 29 июня, представители Воздушных сил ВСУ заявили, что во время российской воздушной атаки разбился истребитель F-16.

Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства крушения истребителя и гибели летчика первого класса.

«Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать антидроновое ПВО, блокировать закупки и вместе с тем посылать опытных живых летчиков, обучение которых стоит очень дорого, сбивать «Шахеды», то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов», — отметила Безуглая.

Депутат отметила, что «потом можно скучать, конечно» — «не забудем, не простим, медальку маме передадим».

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По ее словам, результаты расследования предыдущих крушений украинских истребителей так и не были опубликованы, а виновные до сих пор не наказаны.