Делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву

Парламентская делегация Азербайджана отменила свое участие в запланированном заседании комиссии Милли Меджлиса страны и Федерального Собрания России по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Об этом 29 июня сообщается на сайте азербайджанского парламента.

«Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве», — указывается в сообщении.

В России высказались об ответных мерах в адрес Азербайджана

В качестве причины такого решения в парламенте назвали «акты насилия в отношении азербайджанцев», совершенные правоохранительными органами в Екатеринбурге, которые пресекли деятельность этнической группировки. В Баку ранее выразили протест по поводу действий силовиков, утверждая, что в ходе рейдов двое азербайджанцев были убиты и несколько человек получили травмы.

Как писала «Парламентская газета», ранее стало известно, что в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.