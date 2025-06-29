Вучич: задержанные на протестах в Белграде не получат помилования

Президент Сербии Александр Вучич исключил возможность помилования задержанных после беспорядков в Белграде, заявив, что протесты не могут быть сильнее государства.

Об этом сообщает местная газета «Вечерние новости».

«Прежде всего, самое важное, и как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», — сказал президент Сербии.

Он подчеркнул, что не собирается помиловать никого из задержанных. По словам президента, участники акций призывали к гражданским столкновениям и нападениям на полицию.

Вучич также отметил, что задержания продолжатся, поскольку ведётся работа по установлению личностей всех нападавших.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции.