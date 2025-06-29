Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осадила президента страны Эммануэля Макрона за слова о том, что Россия во главе с Владимиром Путиным не может быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем.

В интервью изданию Valeurs actuelles, выдержки из которого приводит РИА Новости, она в частности напомнила, что в Израиле проживает миллион россиян, а Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Москвой.

Песков напомнил Макрону, что Россия не будет идти на мир на Украине под давлением

«Сама же Россия остаётся одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном», – резюмировала Ле Пен.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», глава израильского Минобороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ разработать план силовых мер против Ирана.