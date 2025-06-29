Ле Пен раскритиковала Макрона за слова о Путине

Марин Ле Пен, лидер правой партии «Национальное объединение», в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о России.

Ранее французский лидер предположил, что Россия во главе с президентом РФ Владимиром Путиным не может быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем.

Ле Пен выразила недоумение в связи с высказываниями Макрона, отметила, что глава Франции имеет репутацию человека, не вполне заслуживающего доверия, не держащего данное слово, от которого нельзя ожидать честности.

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«В Израиле проживает миллион россиян, [израильский премьер-министр] Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном», — разъяснила лидер партии.

По ее мнению, никто не может знать, как дальше будет развиваться ситуация в стране, в которой «на каждые 300 иранцев приходится по мулле». В конечном итоге, констатировала она, решение о судьбе Ирана и о смене власти должны принимать сами иранцы.