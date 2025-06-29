В Румынию въехали более 12 млн украинских беженцев с февраля 2022 года

Число украинских беженцев, въехавших на территорию Румынии после 10 февраля 2022 года, превысило 12 млн. Об этом сообщил Генеральный инспекторат пограничной полиции.

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С 10 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года в страну прибыли 12 084 776 украинцев.

Румынское правительство ведет такие подсчеты с 10 февраля 2022 года, называя интервал с 10 до 24 февраля того же года "доконфликтным периодом".

На начало 2025 года в Румынии находились 179 700 украинских беженцев, главным образом, женщины и дети, сообщило Радио Румынии. Республика, как правило, служит транзитной страной для въезжающих украинцев, большая часть которых едет в государства Западной Европы.