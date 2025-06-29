В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минкультуры республики.

В ведомстве уточнили, что отменяются концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России.

В министерстве заметили, что решение обусловлено действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах в Свердловской в области.

В МИД России ответили на заявление Баку о задержании азербайджанцев в Екатеринбурге

Ранее в СУ СК сообщили, что сотрудники ведомства задержали участников преступной группы, причастных к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.

В ведомстве разъяснили, что фигурантов уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму, проверяют на причастность к иным преступлениям.