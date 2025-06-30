Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине требует налаживания прямых коммуникаций с Россией. Его слова приводит TASR.

Он заявил, что конфликт Москвы и Киева не имеет военного решения, а урегулирование потребует «дипломатических средств и соблюдения международного права». Запад должен найти способ сотрудничества с Россией, считает глава МИД Словакии.

«А может, даже простить все, что произошло», – сказал Бланар.

Накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что курс Европы на противостояние с Россией ведет в никуда.

По словам дипломата, под видом борьбы с российской «угрозой» в ЕС выделяют «огромные средства» на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики. Помимо этого, в Европе проводят военные учения, изучая возможные варианты захвата территории России.