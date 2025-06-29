Украина вышла из Оттавской конвенции по минам

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин, рассказал депутат Верховной рады Роман Костенко. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, решение о выходе из конвенции о запрете использования противопехотных мин также приняли Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония.

«Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции», — отметил парламентарий.

По его словам, Верховная рада в ближайшее время рассмотрит этот вопрос.

Ранее глава военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают в основном минно-взрывные раны, они занимают 70 процентов среди общего числа ранений.

Руководитель ведомства уточнил, что доля пулевых огнестрельных ранений составляет 10%, травм различных типов — 10%, заболеваний —10%.