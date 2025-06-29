СМИ: флаг ЕС сняли с резиденции президента Грузии

Грузинские власти сняли флаг Европейского союза с дворца президента республики. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник.

По данным источника, во дворе дворца Орбелиани больше нет флага Европейского союза, который повесили там в 2018 году.

Журналисты предположили, что старый флаг могли снять для стирки или ремонта. Вместе с тем, заметили они, официальной информации о причинах пока нет.

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Ранее сообщалось, что в январе 2025 года флаг ЕС убрали из церемониального зала президентской резиденции, после того, как место Саломе Зурабишвили занял Михаил Кавелашвили.

Это произошло в соответствии с протоколом, согласно которому глава государства должен выступать на фоне государственных флага и герба.