СМИ: флаг ЕС сняли с резиденции президента Грузии
Грузинские власти сняли флаг Европейского союза с дворца президента республики. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник.
По данным источника, во дворе дворца Орбелиани больше нет флага Европейского союза, который повесили там в 2018 году.
Журналисты предположили, что старый флаг могли снять для стирки или ремонта. Вместе с тем, заметили они, официальной информации о причинах пока нет.
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Ранее сообщалось, что в январе 2025 года флаг ЕС убрали из церемониального зала президентской резиденции, после того, как место Саломе Зурабишвили занял Михаил Кавелашвили.
Это произошло в соответствии с протоколом, согласно которому глава государства должен выступать на фоне государственных флага и герба.