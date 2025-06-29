Вучич раскрыл последствия протестов в Сербии

Массовые протесты в Сербии, длящиеся 7 месяцев, привели к снижению иностранных инвестиций на 46%. Об этом в обращении к нации заявил президент Сербии Александр Вучич, передает издание «Политика».

В воскресенье Вучич обратился к гражданам после массовых ночных беспорядков в Белграде. Политик рассказал, что массовые волнения негативно отражаются на экономических показателях, отпугивая инвесторов.

«Что очень важно, мы не остановились на привлечении инвесторов, но здесь есть большие проблемы, потому что у нас на 46 процентов ниже уровень инвестиций, чем в прошлом году — из-за блокад, разорений и разрушений в стране в предыдущие семь месяцев», — сказал Вучич.

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При этом президент пообещал открыть несколько фабрик западных компаний в разных частях страны.

Так, в ближайшие дни откроется завод в западной Сербии. Кроме того, производитель подъемного оборудования Palfinger уже начал работать в Нише, до конца года штат расширится до 350 сотрудников. К концу года в Нише также заработают предприятия итальянской Ariston и немецкой Boge.

По словам Вучича, «если Бог поможет нам, и в июле пойдет хотя бы один хороший дождь», а сельскохозяйственный сезон будет развиваться по плану, Сербия «добьется темпов роста значительно превышающих 3%».

«И даже три процента было бы неплохо — мы были бы на самом верху Европы»,— отметил сербский лидер.

Комментируя события прошлой ночи, Вучич заявил, что «Сербию не победить насилием».