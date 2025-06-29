Новая администрация США сняла ограничительные меры против российских финансовых организаций, связанные с проектом АЭС «Пакш-2», рассказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Министр пожаловался, что из-за антироссийских санкций, введенных в ноябре 2024 года демократической администрацией США, продолжение расширения АЭС стало практически невозможным.

«К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС», — отметил Сийярто.

В США сделали прогноз по новым санкциям против РФ

По его словам, производство крупного оборудования, необходимого для станции, продолжается на российских и французских промышленных площадках.

Глава ведомства констатировал, что строительство теперь может получить новый импульс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оказывать давление на Россию с помощью санкций бессмысленно.