Вучич выступит с обращением к нации из-за беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде пообещал выступить с обращением к нации. Об этом пишет Srbija danas.

Накануне глава государства заметил, что «в конце концов Сербия всегда побеждает». Он добавил, что уничтожить страну не удастся.

Журналисты напомнили, что массовые протесты в Сербии идут с ноября прошлого года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие считают коррупцию причиной трагедии, они требуют досрочных выборов.

Ранее начальник полиции Драган Васильевич сообщил, что после митинга на площади Славия в центре столицы произошли столкновения с полицией. Он уточнил, что шестеро полицейских пострадали.

В ходе беспорядков в Белграде в общей сложности пострадали 48 сотрудников МВД Сербии, рассказал, в свою очередь, глава ведомства Ивица Дачич.