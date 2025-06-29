Киев страдает от давления Вашингтона, поскольку «все кнуты» достались Украине, а «все пряники» — России. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба утверждает, что Белый дом по-разному подходит к сторонам конфликта.

«Произошло так, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. История дипломатии показывает, что такой подход не работает», — заявил Кулеба.

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По его словам, у президента США Дональда Трампа есть способы урегулировать конфликт, если он «создаст дефицит времени» на обсуждения и грамотно «перераспределит кнуты и пряники».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что меморандумы России и Украины по урегулированию конфликта «абсолютно противоположны» друг другу, однако переговоры необходимы ради выхода из кризиса.