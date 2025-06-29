Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о принуждении президента России Владимира Путина к перемирию бессмысленны. Об этом написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети X.

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«Вы уже должны были в 2022 году "поставить российскую экономику на колени"... Прекратите свою бессмысленную пропаганду», — указал он в ответ на заявления главы МИД Франции.

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По мнению Филиппо, французская экономика может в скором времени попасть под опеку Международного валютного фонда (МВФ). Именно к этому приводят антироссийские санкции и иные попытки давления на Россию, считает оппозиционный политик.

Ранее Флориан Филиппо раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о новых санкциях против России. По его словам, они показали нулевую эффективность.