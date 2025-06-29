Рубио отреагировал на призыв казнить главу МАГАТЭ Гросси

Призывы к аресту и казни гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, звучащие в Иране, являются неприемлемыми. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио считает, что Иран должен обеспечить безопасность и обеспечить безопасность сотрудников МАГАТЭ.

«Призывы в Иране об аресте и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси Гросси недопустимы и должны быть осуждены», — написал Рубио в соцсети X.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон «поддерживает критические усилия МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и отдает должное генеральному директору и сотрудникам МАГАТЭ, их преданности делу и профессионализму».

«Мы призываем Иран обеспечить безопасность и безопасность персонала МАГАТЭ», — отметил Рубио.

Ранее в иранской прессе появились сообщения, что Гросси хотят казнить после прибытия в Иран за шпионаж в пользу «Моссада».

Ответ Ирана на израильские и американские удары включает приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил в пятницу, что Иран может отклонить любые запросы агентства об инспекции ядерных объектов, назвав настойчивость генерального директора Рафаэля Гросси «бессмысленной и, возможно, даже злонамеренной».

Инспекции МАГАТЭ прекратились с 13 июня, когда Израиль начал бомбить иранские объекты.