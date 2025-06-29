Зеленский сделал заявление после массированного удара и гибели пилота F-16

Владимир Зеленский опубликовал заявление после ночного массированного ракетно-дронового удара по военным и промышленным объектам Украины. Ранее сообщалось, что ВСУ в ходе отражения атаки потеряли пилота F-16 и сам истребитель.

"Почти всю ночь на Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов... и 60 ракет разных типов", - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале, добавив, что экстренные службы продолжают работу.

Зеленский подтвердил, что во время массированного удара потерпел крушение самолет F-16, а летчик Максим Устименко погиб.

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"Поручил выяснить все обстоятельства гибели", - отметил он.

Также Зеленский привел данные, что за эту неделю в общей сложности по Украине было выпущено более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Он в очередной раз выразил готовность приобрести американские системы ПВО и выразил надежду на "лидерство, политическую волю и поддержку" Соединенных Штатов и Европы.